Charlie Watts, drummer van de Britse rockband The Rolling Stones, is op tachtigjarige leeftijd overleden.

"Met immens verdriet maken we het overlijden bekend van onze geliefde Charlie Watts", klinkt het in het persbericht. "Hij overleed eerder vandaag in een ziekenhuis in Londen, omgeven door zijn familie." Watts was een "geliefde echtgenoot, vader en grootvader" en "een van de grootste drummers aller tijden".

Tot slot wordt in het bericht gevraagd om de privacy te respecteren van de familie, groepsleden en goede vrienden. Charlie Watts, die een achtergrond had als jazz-drummer, maakte sinds 1963 deel uit van The Rolling Stones, nadat hij Tony Chapman had vervangen aan de drums.

Charlie Watts trok zich al eerder deze maand terug voor de aanstaande No Filter Tour van de Stones, na een medische ingreep.

Van de oorspronkelijke Rolling Stones blijven nu enkel zanger Mick Jagger en gitarist Keith Richards over.

