Deze popsterren steunen vandaag al op artificiële intelligentie

Vier muzikanten met een hart voor al wat art(ificieel) is.

Taryn Southern

Deze youtuber en American Idol-kandidate nam uit noodzaak haar toevlucht tot artificiële intelligentie. Hoewel ze zelf al muziek schreef, ontbrak het haar aan de nodige kennis en muzikale achtergrond om de nummers te componeren die ze voor ogen had. Vorig jaar verscheen I Am AI, een popalbum gecomponeerd en geproducet met behulp van AI-platforms als Amper Music. Southern voegt haar voorkeuren in qua genre, instrumenten en beats per minute, waarna Amper verschillende songs genereert waaruit zij er eentje kiest, aanpast en aanvult met zang. Het resultaat zijn grootse ballades die niet zouden misstaan op het Eurovisiesongfestival.

Holly Herndon

'Gecreëerd in samenwerking met haar AI-baby Spawn.' Zo wordt Protoaangekondigd, het derde studioalbum van de Amerikaanse elektronica-artieste (release voorzien voor mei). Samen met collega-muzikant Mathew Dryhurst ontwikkelde Herndon een computersysteem dat werd getraind om eigen muziek te creëren door te luisteren naar mensen, onder meer via zangsessies met honderden deelnemers in Berlijn waarbij Spawn moest leren onbekende geluiden te identificeren en erop te reageren met zijn eigen interpretatie. Dat klinkt geschift, maar single Eternal bewijst alvast dat Spawn verdomd muzikaal is voor een baby. En u hoeft niet eens zijn pamper te verversen.

Skygge

Producer Benoit Carré werkte in het verleden samen met sterren als Johnny Hallyday en Françoise Hardy, maar voor het album Hello World (2018) sloeg hij de handen in elkaar met een iets minder glamoureuze naam. Flow Machines is een verzameling onlinetools die muziek genereert door patronen in muzikale input te zoeken. Carré voegde alles samen tot een luisterbaar geheel. Daarbij kreeg hij hulp van vijftien creatieve stervelingen, onder wie Stromae en Sarah Yu Zeebroek. Die samenwerking tussen mens en machine levert popmuziek op die met het blote oor onmogelijk te onderscheiden valt van haar menselijke evenknie. Volgens BBC is Hello World 's werelds eerste goede robotalbum.

The Raimones

'Making punk rock intelligent', luidt het motto van deze virtuele rockers. The Raimones doen heel hard hun best om de Ramones terug tot leven te wekken via artificial intelligence. Aan de hand van 130 songs en 178 lyrics van de legendarische punkband proberen ze nieuwe nummers te produceren die klinken alsof ze van de Ramones zelf konden zijn. In werkelijkheid klinken I'm Alive! en Mental Case (de enige twee Raimones-nummers die op Bandcamp te vinden zijn) veeleer als Midlife Crisis in Concert, maar het is wel een interessante gedachte: nieuwe muziek van dode legendes creëren met AI. Wij kijken uit naar een artificiële Eddy Wally. Am-AI!