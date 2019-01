Dertig jaar na de Fluwelen Revolutie palmen Tsjechen en Slovaken onze rockpodia in

Nadat het Groningse showcasefestival Eurosonic Noorderslag vorig jaar Denemarken als gastland in de kijker zette, is het dit jaar de beurt aan Tsjechië en Slowakije om hun muzikale zonen en dochters uit te sturen. Twintig zijn het er in totaal geworden, veelal onbekende, maar boeiende namen. Of wat dacht u van Manon Meurt, een shoegazekwartet uit Rakovník dat mocht opwarmen voor My Bloody Valentine? Ook The Ills, vier postrockers uit Bratislava die met hun donkere instrumentale gitaarmuziek zelfs airplay krijgen bij de BBC, zijn een luisterbeurt waard, net als Thom Artway. Enkele jaren geleden bracht die laatste zijn liedjes nog op straat ten gehore, maar met de hulp van major Warner groeide hij uit tot een gevierde ster, die met zijn melodieuze pop zowel bij fans van Ed Sheeran als Coldplay in de smaak valt.

...