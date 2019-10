Zestien bands maken kans om in 2020 toe te treden tot de Rock 'n Roll Hall of Fame, de ultieme eregalerij van de populaire muziek. Daarbij zitten uiteraard heel wat klassieke gitaarbands, maar ook elektropioniers Kraftwerk en rapper The Notorious B.I.G. haalden het lijstje.

Sinds 1986 bekroont de Rock 'n Roll Hall of Fame artiesten en later ook singles, begeleidingsmuzikanten en songschrijvers die een grote invloed hebben uitgeoefend op de populaire muziek en dan vooral de rock. Enkel bands die 25 jaar of langer geleden debuteerden, kunnen toetreden tot de eregalerij. Vorig jaar viel die eer de beurt aan The Cure, Def Leppard, Janet Jackson, Stevie Nicks, Radiohead, Roxy Music en The Zombies

Dit jaar is er een longlist van zestien bands opgesteld, onder wie heel wat oude bekenden. Judas Priest en Todd Rundgren zijn voor de tweede keer genomineerd, Depeche Mode en Nine Inch Nails voor de derde keer. Voor Kraftwerk en MC5 is het zelfs al de vijfde poging. Beiden werden voor het eerst genoemd in 2003. Funkband Rufus werd ook al drie keer genomineerd, maar krijgt nu een plaatsje in het lijstje samen met Chaka Khan, de zangeres wier carrière ze lanceerden.

Daarnaast maken ook Pat Benatar, Dave Matthews Band, The Doobie Brothers, Whitney Houston, Motörhead, The Notorious B.I.G., Soundgarden, T. Rex en Thin Lizzy kans op een plekje in de prestigieuze lijst. Wie het wordt, weten we pas op 2 mei volgend jaar.