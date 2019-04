Dead Man Ray leeft weer: 'Ik vind dat we Belle Perez op onze volgende plaat moeten krijgen'

Met Over verschijnt de eerste lp van Dead Man Ray na vijftien jaar scheiding van tafel en bed. Toch verdient vreemdgaan volgens groepsleden Rudy Trouvé en Daan Stuyven nog steeds aanmoediging. 'Ik vind dat we Belle Perez op onze volgende plaat moeten krijgen.' - 'Om een nummer over transgenders in te zingen.'

© CHARLIE DE KEERSMAECKER