Tot het einde van dit jaar blijft het stil in De Roma. Door tijdelijk te sluiten hoopt de Antwerpse concertzaal de coronastorm heelhuids te overbruggen.

De Roma sluit de deuren tot januari 2021. Dat is volgens het muziekhuis in Borgerhout de enige manier om de coronacrisis te overleven. De toegelaten capaciteit voor culturele evenementen (maximum 200 bezoekers in openlucht, 100 binnen) is te laag om rendabel verder te werken voor een zaal die in grote mate steunt op ticket- en barinkomsten, klinkt het. De concertzaal wil met de beslissing zowel het publiek als de artiesten zekerheid geven.

In september zou De Roma haar kalender vol concerten, dansnamiddagen, films en debatavonden heropstarten, weliswaar voor een beperkt aantal bezoekers. Maar de tweede besmettingsgolf gooit roet in het eten en ontneemt elk perspectief op een beduidende verhoging van de toegelaten capaciteit.

Het virus woekert te wild om dit najaar een stabiele culturele plek te kunnen zijn voor publiek en artiesten.

In een open brief licht de organisatie de beslissing toe: 'Het virus woekert te wild om dit najaar een stabiele culturele plek te kunnen zijn voor publiek en artiesten. Enkel het sluiten van onze deuren biedt ons de kans om deze crisis als concertzaal en volksschouwburg te overleven.'

Door dit najaar gesloten te blijven, wil De Roma de kosten beperken: 'Concerten plannen, promoten en terug afgelasten is een intensieve en dure zaak. Zeker als daar geen inkomsten tegenover staan.' De concertzaal hoopt op een positieve heropstart in januari 2021.

Amor, het restaurant van De Roma, blijft wel open. Vanaf september wordt daar opnieuw 'Muziek aan tafel' geserveerd, een driegangenmenu met aansluitend een concert voor een beperkt publiek. (M.M.)

Wie tickets voor dit najaar heeft gekocht, wordt gecontacteerd via e-mail. Wie De Roma wil steunen, kan al tickets voor 2021 te kopen of een gift doen via de website van het muziekhuis.

