Een vleugje Supremes, een snuifje Klaxons en humor, veel humor. Op hun nieuwste plaat stuitert Metronomy weer alle kanten uit. Muzikaal brein Joseph Mount heeft intussen ook Parijs voor Cornwall ingeruild. 'Maar geen zorgen: mijn kinderen hebben een Frans paspoort. They're safe.'

Joseph Mount (36) valt moeilijk in een hokje te stoppen. Hij begon als drummer in rockbands, maar zijn eigenzinnigheid haalde het daar al snel van de kameraadschap. 'I used to play drums in a rock and roll band, but they kicked me out 'cos I used to feel it and so I would speed up', zingt hij in Upset My Girlfriend op de nieuwe plaat. Dus begon hij op zijn kamertje in Dorset maar met computers te prutsen en startte hij een eigen project: Metronomy. De naam is een verwijzing naar dat instrument dat muzikanten gebruiken om in het ritme te blijven. Enige zelfspot was de jonge Joe niet vreemd.

...