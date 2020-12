Waarom 2020 het jaar van Dua Lipa was.

Ze luidde een discorevival in

Begin 2019, een bar in Wyoming. Dua Lipa woont een discofeestje bij met Emily Warren, Ian Kirkpatrick en Caroline Ailin, het trio dat haar in 2017 mee aan de wereldhit New Rules hielp. De volgende ochtend vatten ze het plan op om samen een discosong te maken, 'want niks leuker om op te dansen dan dat'. Lipa en de haren beginnen te werken aan een nummer dat ze Don't Start Now zullen dopen en vooruit zullen schuiven als de lead single van haar tweede album Future Nostalgia (uit sinds maart van dit jaar). Evident is die keuze niet, want urban en hiphop regeren de hitlijsten. 'Ik was er niet van overtuigd dat dat de juiste eerste single was', zei haar manager Ben Mawson, die ook de belangen van Lana Del Rey behartigt, onlangs aan Billboard. Hij krijgt ongelijk. Wanneer even na de release de pandemie uitbreekt, wordt Don't Start Now er willens nillens, dankzij tekstflarden als 'Don't show up / don't come out / don't stop caring about me now', een soort soundtrack van.

Volgens haar manager zal Dua Lipa voortaan één keer per jaar iets als haar streamingshow Studio 2054 doen.

En op TikTok wordt de dance challenge #Full180, de hashtag voor het dansje op Don't Start Now, ruim drie miljard keer bekeken. De song zelf haalt op Spotify vlot 1,2 miljard streams. De rest van Future Nostalgia, dat de discolijn doortrekt en met onder meer Break My Heart nog een hit van een half miljard plays voortbrengt, slaat evenzeer aan. Meer nog: Dua Lipa - zopas zes keer genomineerd voor de Grammy's - lijkt een heuse discorevival te hebben ingeleid. Say So van Doja Cat, Blinding Lights van The Weeknd, What's Your Pleasure van Jessie Ware: veel hits van het moment hebben diezelfde vrolijke, aan disco verwante uptempopopsound. De sound die volgens de statistieken Spotify domineert in 2020. Ten koste van hiphop.

Ze herdacht de albumcampagne op een moment dat niemand albums uitbracht

Future Nostalgia is niet het eindpunt van Dua Lipa's campagne. Integendeel: die lijkt met het album nog maar net te zijn gestart. Al kort na de release daarvan rekruteert Lipa de Amerikaanse dj-producer The Blessed Madonna voor Club Future Nostalgia, een remixversie van de integrale plaat. In tegenstelling tot Future Nostalgia zelf bulkt die van de gasten. Missy Elliott, Gwen Stefani en Mark Ronson doen mee, net als de queen of pop die Dua Lipa tot haar discoplaat heeft geïnspireerd: Madonna. Club Future Nostalgia verschijnt aan het eind van de zomer en wordt voorzien van een videoclip. Van 52 minuten. En daar blijft het niet bij. Bovenop de remix met Missy Elliott en Madonna krijgt het nummer Levitating wat later wéér een nieuwe versie, met een gastvers van it-rapper DaBaby (en een clip in samenwerking met TikTok).

Ook Fever, een song die de plaat niet heeft gehaald, wordt alsnog als single uitgebracht, met Angèle als gastzangeres. En zo brengt Future Nostalgia in totaal meer dan 30 songs voort, en trekt Dua Lipa ondanks de crisis en het voorbehoud van veel grote artiesten om iets uit te brengen toch het hele jaar door de aandacht naar zich toe. Ze heeft trouwens al een nieuwe uitgave gepland voor begin 2021, dit keer met B-kantjes van Future Nostalgia. 'Ik vind niet dat een album klaar is als het eenmaal uit is', zegt ze aan Billboard. 'Ja, de mensen kunnen het horen, maar dan nog kun je er een hele wereld rond creëren.'

Ze maakte het livestreamconcert lucratief

De wereld die Dua Lipa rond Future Nostalgia creëert, komt tot uiting in haar videoclips en tv-optredens, maar nog meer in Studio 2054, de livestreamshow die ze op 27 november via het onlineplatform LiveNow geeft. Ze huurt er Printworks voor af, een voormalige drukkerij in Zuid-Londen waar tot 2012 de Daily Mail en de Evening Standard van de persen rolden maar die inmiddels omgeturnd is tot een nachtclub. Ze laat er vier decors - waaronder een rollerdisco, een Johnnie Walker-bar en een boudoir - bouwen in ware Top of the Pops-stijl. Daar wordt elke song met een eigen eightieschoreografie gepimpt. Er wordt ook gehoelahoept, gerollerskatet én gepaaldanst door FKA Twigs, een van de sterren die die avond - net als Angèle en Kylie Minogue - tot de knuffelcontacten van Dua Lipa behoren. En voor viptickethouders is er na het concert nog een virtuele afterparty waarop The Blessed Madonna dj van dienst is.

De live-energie spat ervan af in Studio 2054. Dat is meteen wat deze show onderscheidt van pakweg het Fortnite-concert van Travis Scott of de 'XR-show' van Billie Eilish, waarbij de videowanden deden uitschijnen dat Eilish zich tussen de maan, de sterren en de spinnen bevond. In Studio 2054 draait het niet om de technologische hoogstandjes, maar om het feestgevoel, het escapisme. Wanneer Dua Lipa tijdens New Rules 'I just want to feel your skin on mine' zingt, brengt ze de emotie van de hele wereld in pandemische tijden onder woorden.

En het feestje - volgens Rolling Stone een investering van zo'n 1,2 miljoen euro - blijkt nog lucratief te zijn geweest ook. Dua Lipa liet op Instagram weten dat minstens vijf miljoen mensen (een standaardticket kostte 10 euro) naar Studio 2054 hebben gekeken, een livestreamrecord. Manager Mawson spreekt van 'een heel nieuw businessmodel' en 'iets dat we vanaf nu, los van het touren, één keer per jaar zullen doen'. U mag in 2021 dus méér van Dua Lipa verwachten dan dat ene Sportpaleisconcert op 1 oktober.

