De BBC voorspelt de muzikale toekomst, en die is aan de solozangeres

Bij het einde van het jaar blikt de muziekwereld niet alleen graag terug - wees gerust, onze eindejaarslijstjes komen er ook aan - maar ook vooruit. Ook de BBC komt traditioneel op de proppen met een keur aan artiesten die het volgens haar gaat maken in het volgende jaar. Zo schoof ze Adele naar voren als The Sound of 2008, Ellie Goulding als die van 2010 en Sam Smith als die van 2014. Sinds vorig jaar mogen ook niet-Britten uit de muziekindustrie meekiezen en dat leverde met de Noorse Sigrid ook de eerste winnaar op die uit het Verenigd Koninkrijk komt.

Op de longlist van tien artiesten die de Britse openbare omroep voor 2019 heeft samengesteld, staan maar liefst zes vrouwen. Zo haalde Ella Mai, die met haar hit Boo'd Up al even over de tongen gaat, de lijst, net als Rosalía, die we eerder in onze Signalement-rubriek al omschreven als een Catalaanse Rihanna met castagnetten. Ook grime-rapper SlowThai, samen met singer-songwriter Dermot Kennedy en rapper Octavian de enige mannen in het lijstje, dook eerder al in die rubriek op.

Verder is de kans groot dat u de volgende twaalf maanden nog meer gaat horen van Flohio, Grace Carter, King Princess, Mahalia en Sea Girls, de enige band in de longlist. Ook vorig jaar stonden er maar twee bands, Pale Waves en Superorganism, in het lijstje van zestien.