Een nonchalante Father John Misty kwam maandagavond pas na een half uur - en met de hulp van twee satanisten - op dreef op de Lokerse Feesten. Tussen Patti Smith en Lokeren was het wél meteen dikke mik.

Dat Whispering Sons weet hoe je een festivalweide terug naar de eighties flitst, had u op Rock Werchter al in de gaten. Dat Charlotte Gainsbourg inmiddels helemáál uit de schaduw van papa Serge is getreden ook. Het was maandagavond in de Vlaanders dus vooral uitkijken naar die andere twee publiekstrekkers, deze zomer enkel en alleen op de Grote Kaai van Lokeren te spotten: Father John Misty, de rasentertainer die niets liever doet dan de entertainmentindustrie in de zeik te zetten, en Patti Smith, de peetmoeder van alles wat naar punk en poëzie ruikt.

...