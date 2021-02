Daft Punk gaat na bijna drie decennia uit elkaar. Dat kondigde het danceduo maandagmiddag aan op zijn Facebookpagina. De twee Fransmannen scoorden verschillende wereldwijde hits, waaronder One More Time, Around the World, Get Lucky en Harder, Better, Faster, Stronger.

Met een acht minuten lange video getiteld Epilogue neemt het duo afscheid van de internationale muziekscène. De woordvoerder van Daft Punk heeft de breuk bevestigd aan het Amerikaanse tijdschrift Variety maar gaf geen verdere details.

In het filmpje wandelt het duo, Thomas Bangalter en Guy-Manuel de Homem-Christo, rond in de woestijn in de vertrouwde leren jassen en robothelmen. De twee kijken elkaar even in de ogen, waarna een van hen zijn jas uittrekt en daarmee een soort ontstekingsmechanisme onthult. De andere drukt enkele knoppen in, waarna de eerste snel wegloopt en even later ontploft.

De video eindigt op het lied Touch, uit het album Random Access Memories dat het duo in 2013 uitbracht. 'Op verschillende manieren was dat album een hoogtepunt van hun carrière', volgens Variety, dat Daft Punk 'één van de meest invloedrijke en populaire groepen van de laatste dertig jaar' noemt.

Random Access Memories won een Grammy voor beste album. Eén van de liedjes op het album was Get Lucky, waarmee het duo een wereldwijde hit scoorde.

Sindsdien heeft Daft Punk zich op de achtergrond gehouden. Het duo werkte in 2016 nog samen met The Weeknd voor de titeltrack van diens album Starboy, en de hit I Feel it Coming. (Belga)

