Zwangere Guy in de AB: knuffelrapper pakt zijn Brussel in met twee opgestoken middelvingers

3 star star star star star

Wat moshpits voor de kids en een shout-out naar de ouders: de koning van de Brusselse hiphop serveerde spek naar de bek van ál zijn volgelingen, al ging daarmee ook wat nuance verloren.

Provocateur en knuffelbeer. Volksmenner en troubadour. Spreekbuis van én strenge leermeester voor de Belgische hiphop. Grootste fan én scherpste criticus van onze hoofdstad. Met alle antwoorden op de vraag wie Zwangere Guy nu eigenlijk is, kun je meer dan één stuk schrijven, maar wie naar 's mans laatste plaat heeft geluisterd, heeft genoeg aan één zinnetje uit Beter leven: 'Heb personages in mijn hoofd die elkaar tegenspreken.' Ook in zijn eigen Ancienne Belgique - hij werkte er ooit als afwasser - toonde hij zich anderhalf uur lang als wat Tyler, The Creator a fucking walking paradox noemt.

...