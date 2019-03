Wat een vrouw, wat een visie: Neneh Cherry imponeert in de AB

Neneh Cherry behoorde altijd al tot de voorhoede van de popmuziek. Dat demonstreerde ze ook nu weer in de AB, met een pakkend concert dat grotendeels in het teken stond van haar jongste langspeler Broken Politics. De essentie? 'Life is funny, then you die'.