4 star star star star star

Rock Werchter mogen afsluiten na The Cure: het is niet iedereen gegeven. Maar een progmetalgezelschap als Tool bokst dan ook uitsluitend met de zwaargewichten.

Dertien jaar is het al geleden dat het Californische kwartet zijn jongste plaat 10,000 Days op de wereld losliet. Tegen 30 augustus wordt echter eindelijk een nieuwe langspeler aangekondigd en de fijnproevers onder de staalarbeiders zien daar nú al met bijzonder veel spanning naar uit. Met reden, want Tool klinkt dan wel beenhard en visceraal, ze wordt door lieden die daar hebben voor doorgeleerd als 'the thinking person's metal band' omschreven. Geen van de vier leden houdt zich aan de regels en wetmatigheden die bij de Zware Garde doorgaans van toepassing zijn. Ze laten zich niet opjagen door de muziekindustrie, brengen enkel nieuw werk uit wanneer ze echt iets te vertellen hebben en zw...