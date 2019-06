The Cure genas op Rock Werchter, ook al was je de kwaal vergeten

4 star star star star star

Mocht je vier decennia geleden hebben geopperd dat The Cure tot een popinstituut zou uitgroeien, dan was hoongelach je deel geweest. Maar net als U2 blijkt de groep onverwoestbaar te zijn. In Werchter at het publiek gewillig dan ook uit haar hand.

The Cure op Rock Werchter 2019, dag 2 © Wouter Van Vaerenbergh

Toen de heren van The Cure in 1981 voor het eerst op het podium van Rock Werchter stonden, schopten ze stennis, omdat zulks in postpunkkringen zo hoorde. 'Fuck Robert Palmer!', klonk het toen nog, want de artiest die na hen kwam behoorde al een beetje tot de oudere garde.

