3 star star star star star

Dansende robots! Een reusachtig opblaasbaar skelet! Confetti en slingers afschietende kanonnen! U hebt het al begrepen: Rock Werchter 2019 werd op grootse wijze afgesloten door Muse, de groep voor wie méér nooit genoeg kan zijn.

Wat een gewone sterveling over the top vindt, is voor Matthew Bellamy de gewone gang van zaken. Als de frontman van Muse bij een vriend op bezoek gaat, belt hij niet gewoon aan: hij blaast doodleuk de voordeur uit haar hengsels. Dient in zijn tuin het gras te worden gemaaid, dan komt hij gegarandeerd met een dorsmachine op de proppen. En waarom zou hij zich met de fiets verplaatsen als er ook bulldozers bestaan? Zeker, Bellamy heeft een breed stembereik. Maar als hij zingt, wat hij niet zelden doet met toegeknepen billen, waant hij zich minstens op het podium van de Scala in Milaan.

...