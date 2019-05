4 star star star star star

Maurits Pauwels had vooraf 'tien toppers uit Trinidad' beloofd, maar speelde er in de Antwerpse Arenbergschouwburg twíntig.

U kent Maurits Pauwels - wie hem ooit met zijn 'woordvoerder' bezigzag in Van Gils & gasten weet dat elke gelijkenis met ex-dEUS-gitarist en Evil Superstar Mauro Pawlowski louter toevallig is - als de singer-songwriter-schlemiel die eind 2016 debuteerde met Afscheid in Kloten, een pseudo-kleinkunstplaat die folk en country met softrock en sixtiespop verenigde en bol stond van de post-ironische teksten en titels. Klojo uit de regio, iemand?

...