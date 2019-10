3 star star star star star

Huisvader, rokkenjager, pillenpopper en hitmachine: de Nederlandse rapper Lil Kleine liet zich van al zijn kanten zien aan het Antwerpse publiek in een show met vonken, vuur en af en toe veel te veel stemmen.

Het Concert, heette de show van Lil' Kleine in de Lotto Arena. Logisch, want de plaat die hij in december uitbrengt, heet Het Album. Laat ons zeggen dat de Nederlandse hitmachine de dingen graag bij hun naam noemt, al wist u dat stiekem al van de man die bij ons doorbrak met een nummer dat Drank en drugs heette.

...