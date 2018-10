Bon Iver in Vorst Nationaal: een warme herfstavond op grote schaal

Waar was u op 12 september 2016? Als u fan bent van Bon Iver, luidt het antwoord wellicht: in de zevende hemel, want de band kondigde toen een Belgisch concert aan, om het drieënhalve maand later, samen met de hele Europese tournee, uit te stellen wegens 'persoonlijke redenen'. Om maar te zeggen dat Vorst Nationaal gisteren in meer dan blijde verwachting was van Justin Vernon en de zijnen.

