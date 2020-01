Charlotte de Witte wordt op 31 januari gelauwerd als ereburger van Gent. In diezelfde dag en in dezelfde stad draait de techno-dj voor een uitverkochte club Kompass.

31 januari is een grote dag voor Charlotte de Witte. Eerst neemt de dj platenwinkel Music Mania in Gent over met haar label KNTXT, 's avonds draait ze in de Kompass en tussendoor, zo raakte vrijdag bekend, wordt ze gehuldigd als ereburger van Gent door burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD).

Voor De Witte is het de zoveelste erkenning op rij. De Gentse is vaste stage-host op Tomorrowland, draaide op zowat alle denkbare dancefestivals, prijkte al meermaals op de cover van DJ Mag, werd door BBC Radio 1 gevraagd als resident dj en toert zowel alleen als met haar partyconcept KNTXT de wereld rond.

Alle info over het evenement in de Music Mania vindt u hier. De Kompass is hopeloos uitverkocht.

