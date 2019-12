Ook de ex-drumster van Kate Tempest en de zoon van Bono staan op de longlist van BBC's Sound of 2020-poll.

Welke jonge artiesten zullen het geluid van het komende jaar bepalen, in de slipstream van onder meer Adele (2008), Haim (2013) en Octavian (2019)? Over die vraag buigt de BBC zich naar jaarlijkse gewoonte in zijn 'Sound of 2020'-muziekpoll.

De winnaar kennen we pas volgende maand, maar de Britse openbare omroep heeft, samen met een 170-koppig panel van muziekcritici, radiofiguren, dj's en voormalige genomineerden als Billie Eilish, Lewis Capaldi en Chvrches, alvast een longlist van tien namen samengesteld.

Enkele van die namen doen mogelijks al wel een belletje rinkelen. Zo verzorgde soultalent Celeste onlangs nog het voorprogramma van Michael Kiwanuka in de AB én won ze de Brit Award voor Rising Star, is Georgia de gewezen drumster van Kate Tempest en de dochter van Leftfield-bezieler Neil Barnes en kunt u ook Inhaler al kennen als de rockband rond Elijah 'zoon van Bono' Hewson. Maar de meest klinkende naam van het pak is Yungblud, de poppunker met reeds 11 miljoen luisteraars per maand op zijn Spotify-teller, meer dan alle andere genomineerden samen.

Vervolledigen het rijtje van de BBC: r&b-vrouwen Arlo Parks en Joy Crookes, singer-songwriter en zelfverklaard 'emotional sad boy' Joesef, indiefunkgroep Easy Life, artrockband Squid en Beabadoobee, een bedroompopper uit de managementstal van The 1975.

De winnaar van de achttiende 'Sound Of'-poll wordt op donderdag 9 januari door de BBC bekendgemaakt.