Mocht u zondag naar Michael Kiwanuka in de AB trekken, zorg dan dat u op tijd bent voor het voorprogramma. De Britse Celeste is namelijk niet alleen in naam hemels, ook haar ouderwets soulvolle stem zal u naar hogere sferen voeren.

Celeste Waite, zo heet ze voluit, 'maar mijn volledige naam klinkt me veel te formeel', vertelt de zangeres op een terras vlak bij de AB, waar ze later op die septemberdag voor een uitverkochte Club haar eerste Belgische passage zal vieren. Haar Franse voornaam heeft ze te danken aan haar Jamaicaanse vader Beau Clere, in wiens familie dat een traditie was. Een oude foto van Beau Clere, in zondagskostuum, prijkt op de hoes van haar ep The Milk & the Honey, die twee jaar geleden verscheen op Bank Holiday Records, een label dat Lily Allen heeft opgericht. Haar moeder was in hoogzwangere glorie het gezicht van She's My Sunshine, een van de drie singles die Celeste dit jaar uitbracht.

...