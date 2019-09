4 star star star star star

Ruimdenkend, beeldrijk, Gents alweer: de nieuwe jazzigheid houdt aan op de tweede plaat van het sextet John Ghost.

Sextet? John? Gewoon een grap van componist-gitarist Jo De Geest en zijn medestanders die is blijven hangen. Gezamenlijk vormen zij verre van het eerste instrumentale combo dat gelijktijdig de zakjes van jazz, postrock, electronica en klassiek minimalisme openknipt. De kritische kanttekeningen bij Airships Are Organisms vloeien daaruit voort: wat meer eigenheid had gemogen, en bij enkele minder uitgepuurde momenten zou je, zoals in een Ikea-winkel, de korte weg naar de volgende sectie willen nemen.

