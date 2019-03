3 star star star star star

Hoe blij mogen we zijn met een postume plaat van Marvin Gaye die hij in 1972 niet rondkreeg? Toch behoorlijk.

Marvin Gaye - You're the Man

Begin jaren zeventig had Marvin Gaye zichzelf binnen Motown in een riantere positie geloodst. Tegen de geplogenheden van de hitfabriek in had hij met What's Going On (1971), een plaat die ecologische, sociopolitieke en spirituele kwesties op tafel wierp, een dikke hit én een artistieke triomf neergezet. Grotere creatieve controle werd zijn deel.

...