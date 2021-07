De Amerikaanse zangeres Britney Spears is een procedure gestart om de controversiële voogdij van haar vader, die de controle over haar financiën heeft, te stoppen en hem te laten vervangen door een onafhankelijk accountant. Dat blijkt maandag uit juridische documenten die zijn ingediend.

Mathew Rosengart, die de zangeres verdedigt, verzekerde een week geleden al dat hij 'agressieve en snelle stappen' zou ondernemen om Jamie Spears te ontslaan, na een ontroerende getuigenis van de zangeres in de rechtbank van Los Angeles. Daar had Spears in tranen gesmeekt om een einde te maken aan de 'beledigende' voogdij.

De rechtbank van Los Angeles ontving maandag een verzoek om de Californische accountant Jason Rubin aan te stellen om de financiën van de 39-jarige popster te beheren. Dat zou de eerste stap zijn om van de bewindvoering af te komen en op termijn opnieuw zelf over haar vermogen te kunnen beslissen.

Sinds 2008 beheert Jamie Spears, de vader van Britney Spears, het fortuin van de popster. Dat zou geschat worden op ruim 60 miljoen dollar, goed voor 50 miljoen euro. Zijn toezicht gaat ook verder: de zangeres moest zich schikken naar zijn regels over autorijden, kledij en sociale media.

