De nieuwste portie namen voor Gent Jazz kleurt met vooral Belgische en Brits. Onder anderen Steven De bruyn, Dijf Sanders en Portico Quartet hebben hun komst naar het festival bevestigd.

De affiche van Gent Jazz zag er met namen als Kate Tempest, Nils Frahm, Sting en Van Morrison, maar woensdag heeft de organisatie haar line-up met nog eens twaalf namen versterkt.

Het Britse jazzcollectie Nérija komt naar Gent op 9 juli, Portland op 14 juli. Folkmuzikant Rhiannon Giddens en de Italiaanse jazzpianist Francesco Turrisi versterken de festivaldag op 12 juli, samen met Steven De bruyn.

Kate Tempest krijgt op 17 juli het gezelschap van de Britse topsaxofonist Shabaka Hutchings en zijn Ancestors, maar ook van Belgische troeven TaxiWars, Nordmann en Brihang. De Amerikaanse trompettist Jaimie Branch is ook aangekondigd voor die dag. Een dag later mag Nils Frahm zich warmen aan dezelfde mengeling van Britse jazzbranie (Portico Quartet) en Belgische trots (Dijf Sanders en John Ghost).

De ticketverkoop van de bovenvermelde dagen is reeds gestart viagentjazz.com. Gent Jazz vindt dit jaar plaats van 8 tot 18 juli.

