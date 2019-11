Ondertussen weten we dat Portland desnoods een boodschappenlijstje weemoedig en doorbloed kan laten klinken. Sarah Pepels en Jente Pironet over de hobbelige weg naar hun debuutalbum. 'Af en toe moet je gewoon de brokken lijmen en wachten tot het weer eens ontploft. Maar hey, zolang het maar gezond blijft.'

Met De Nieuwe Lichting 2018 gaf Jente Pironet zichzelf nog één laatste kans. Viel ook zijn jongste geesteskind Portland weer geruisloos tussen de plooien van de belpopgeschiedenis, dan kon hij beter het stof van zijn diploma journalistiek blazen, vond hij. Vocaliste en Portlands plusmoeder Sarah Pepels dacht dan weer aan een carrière als ingenieur. Het liep enigszins anders. Pouring Rain, het nummer waarmee ze De Nieuwe Lichting wonnen, telt ondertussen anderhalf miljoen streams, de backstages van Rock Werchter en Pukkelpop kennen geen geheimen meer voor hen en deze week presenteren ze hun debuutalbum Your Colours Will Stain in een uitverkochte AB.

...