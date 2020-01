In 2010 was hij zestien en kende iedereen hem nog uitsluitend als Boudy Verleye. Sindsdien is hij dus niet alleen volwassen maar ook Brihang geworden.

Brihang: Als je probeert te ontcijferen wie of wat Brihang allemaal heeft gevormd, kom je al snel uit bij mijn kunstopleiding, die eerste plaat van Spinvis, een beetje Nick Cave, uiteraard West-Vlaamse hiphop van onder meer 't Hof Van Commerce, en Kendrick Lamar.

Die je, zoals de meesten, hebt leren kennen via To Pimp a Butterfly.

Brihang: Ja, maar met die plaat heeft hij me wel keihard overtuigd. Vooral door de opbouw: een gedicht tussenin, eindigen met een zogezegd interview tussen hem en 2Pac... Dat totaalconcept heeft mij geïnspireerd om voor mijn debuut niet zomaar wat nummertjes bijeen te kletsen, maar over het geheel na te denken.

Wat is je verder opgevallen op muzikaal gebied?

Brihang: De opkomst van de Nederlandstalige hiphop in België. Toen ik begon, kregen we geen gehoor. En maar zeuren bij de radio en de media dat ze hiphop van eigen bodem niet wilden oppikken. Ik heb ook het gevoel dat er meer eenheid is. Vroeger wilden die van Antwerpen bijvoorbeeld niet naar de West-Vlamingen luisteren. Voor mij begint het verhaal van die verandering bij Stikstof die op Rock Werchter mochten spelen. Dat was een overwinning, heel de scene stond op haar kop. En kijk nu: Zwangere Guy is voor zeven MIA's genomineerd, ik voor zes. (lacht)