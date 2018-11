Bon Iver eerste headliner voor Best Kept Secret 2019

In België strooien Rock Werchter en Graspop al een tijdje met namen voor hun edities van volgend jaar, maar ook bij onze noorderburen is de festivalcarrousel op gang getrokken. Zo maakte Best Kept Secret, het festival op het terrein van de Beekse Bergen, zijn eerste headliner voor 2019 bekend: Bon Iver, dat op vrijdag 31 mei het hoofdpodium afsluit.

Erg gul met zijn festivalshows is de groep rond Justin Vernon niet. In 2012 speelde de band zijn voorlopig laatste openluchtconcert in België, op Dour, en voor het meest recente Nederlandse festivaloptreden moeten we tien jaar terug. De band is dezer dagen wel volop aan het toeren: een maand geleden speelde Bon Iver nog in Vorst Nationaal. Of de groep ook een Belgisch festival aandoet deze zomer, is twijfelachtig: tussen de festivals die de band aankondigde op zijn site, zit geen show in ons land.

Herlees onze review van Bon Iver hier.

Best Kept Secret 2019 vindt plaats van 31 mei tot 2 juni 2019 en is al twee jaar achter elkaar met 25.000 bezoekers uitverkocht. De voorverkoop start aanstaande zaterdag 1 december om 10:00 uur.