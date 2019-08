Met elk drie awards zijn Billie Eilish, Taylor Swift en Ariana Grande de slokoppen geworden van de MTV Video Music Awards.

Ariana Grande schopte het tot artiest van het jaar en won samen met Social House de prijs voor Song of Summer met Boyfriend. Swift kreeg dan weer de prijs voor beste videoclip van het jaar met You Need to Calm Down.

De prijs voor de beste nieuwe artiest ging, hoe kan het ook anders, naar Billie Eilish. Het 17-jarige popfenomeen, twee weken geleden nog te zien op Pukkelpop, ging ook met de prijs voor beste montage lopen voor de clip van Bad Guy. Lil Nas X kreeg de prijs voor het beste nummer van het jaar met Old Town Road.

Ook voor niet-Engelstalige pop was het een uitstekende avond. De Koreaanse boysband BTS won twee prijzen, net als Shawn Mendes en Camila Cabello voor hun duet Señorita en Rosalía en Ozuna voor Con Altura.