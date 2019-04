Beyoncés concertfilm is een wervelende ode aan het Afro-Amerikaanse bewustzijn

3 star star star star star

Jonas Boel Jonas Boel is medewerker van Knack Focus

Say it loud, I'm Bey and I'm proud: 'Homecoming', de registratie van Beyoncés Coachellaconcert, is een inspirerend tijdsdocument, dat er alleen maar kwam door bloed, zweet, tranen en fanfares.

Beyoncé tijdens Coachella © -