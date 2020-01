Als het van de Britse openbare omroep BBC afhangt, leert u dit jaar de frisse soul van Celeste kennen. De Britse zangers kwam als winnares uit de Sound of...-verkiezing die Auntie Beeb elk jaar organiseert.

Ze liet zich inspireren door Billie Holiday en Aretha Franklin, maakt songs vol echte strijkers en blazers en neemt liever analoog op dan digitaal. Toch is Celeste volgens de BBC dé artieste van de toekomst. De Britse openbare omroep heeft de zangeres uitgeroepen tot Sound of 2020 samen met een 170-koppig panel van muziekcritici, radiofiguren, dj's en voormalige genomineerden als Billie Eilish, Lewis Capaldi en Chvrches.

Celeste Waite, zoals ze voluit heet, debuteerde drie jaar geleden op Bank Holiday Records, het label van Lily Allen. Ondertussen vond ze net zoals James Blake en Lana Del Rey onderdak bij Polydor. Ze heeft een Brit Award op de kast staan, speelde het voorprogramma van Michael Kiwanuka en wil dit jaar haar debuutalbum uitbrengen. Nu al wordt ze de nieuwe Amy Winehouse genoemd, met wie ze niet alleen haar muzieksmaak maar ook haar bezielde stemgeluid deelt.

Waite volgt rapper Octavian op en komt terecht in een erelijst met gerenommeerde oud-winnaars als 50 Cent, Adele, Haim, Sam Smith en Sigrid. Op de tweede plaats eindigde de band Easy Life. Yungblud, op voorhand de meest klinkende naam van het pak, maakt het podium compleet. Daarnaast haalden Georgia, Inhaler, Arlo Parks, Joesef, Joy Crookes, Beabadoobee en Squid dit jaar de shortlist.

Voor wie de Sound of 2020 met eigen oren wil horen: Celeste speelt op 1 mei 2020 in de Botanique. Info vindt u hier.

Lees ons interview met Celeste: 'Tegen een featuring bij Kendrick Lamar zou ik niet nee zeggen, maar liever nog zou ik een klassiek duet zingen.'

