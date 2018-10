Balthazar brengt in januari vierde album uit, luister hier naar eerste single 'Fever'

Balthazar is back in business. De groep rond Maarten Devoldere en Jinte Deprez lanceerde maandag, na een pauze van enkele jaren, nog eens een nieuwe single. De groep heeft ook bekendgemaakt dat ze op 8 maart in de Lotto Arena zal spelen.

Fever is een bezwerende track met oriëntaalse vibes van ruim zes minuten lang geworden en vormt de voorbode van een gelijknamige nieuwe plaat, die op 25 januari volgend jaar verschijnt. Bij het nummer hoort een clip, geregisseerd door fotograaf Athos Burez.

Tijdens de sabbat van Balthazar zaten de leden allerminst stil. Devoldere toerde Europa rond én maakte twee platen met Warhaus, Deprez maakte furore met J. Bernardt. Bassist Simon Casier deed zijn ding met Zimmerman, drummer Michiel Balcaen bleef iets meer onder de radar als drummer van Warhaus en bezieler van het lofi elektronicaproject Rosenahl. Violiste Patricia Vanneste maakte in april dan weer bekend dat ze de groep verlaat, maar zal op dit album wle nog te horen zijn.