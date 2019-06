'Als haatpraat, racisme en geweld een vrijgeleide krijgen van de Facebookmoderators, zou niemand mogen vallen over een stukje menselijk vlees', schrijft Knack Focus-redacteur Jonas Boel.

Led Zeppelin is cultureel betekenisvol. Hopelijk is dat voor u oud nieuws, maar nu is het wel degelijk officieel. Want Facebook heeft het gezegd.

...