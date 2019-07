De Amerikaanse rapper Asap Rocky (gestileerd als A$AP Rocky) zit nog steeds vast in Zweden nadat hij betrokken raakte bij een vechtpartij, en moet daardoor zijn Europese concerten in juli afzeggen. Schoolboy Q vervangt hem zondagavond op Dour.

'Asap Rocky zit voor een onbekende periode opgesloten in een Zweedse gevangenis voor een daad van zelfverdediging in een schermutseling', meldt Dour, dat informatie ingewonnen heeft bij de entourage van de rapper. 'Als gevolg van deze jammerlijke situatie is hij verplicht zijn Europese optredens in juli te annuleren.'

Dat laatste impliceert dat hij ook voor Tomorrowland, waar hij op zondag 21 juli zou aantreden, verstek moet laten gaan. Eerder annuleerde Rocky ook al zijn concert op Vestiville, waarna de bom barstte voor het uiteindelijk volledig afgelaste Lommelse hiphopfestival.

De annuleringen van Asap Rocky komen niet als een verrassing, want de New Yorker werd afgelopen vrijdag in voorhechtenis geplaatst nadat hij op 30 juni, na een concert in Stockholm, betrokken raakte bij een vechtpartij.

Asap Rocky stond zondagavond tussen 23.15 uur en 00.15 uur geprogrammeerd in The Last Arena van Dour. Zijn plaats wordt er ingenomen door Schoolboy Q.