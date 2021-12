Timothée Chalamet en Zendaya werpen zich op als het koningskoppel van Hollywood.

Het ontbreekt Dune niet aan karakterkoppen en gevierde acteurs maar dé gezichten van het ambitieuze sciencefictionspektakel zijn tieneridolen Timothée Chalamet en Zendaya, allebei 25. In Chalamets geval is dat maar logisch: de jongeman die perziken minnekoosde in Call Me by Your Name (2017) speelt de hoofdrol. De razend populaire Zendaya heeft veel minder schermtijd maar haar blauwogige Chani heeft wel een mystieke band met Chalamets messiaanse personage. Samen symboliseren ze de hoop dat de jonge generatie het voortouw neemt in een opstand tegen de knoeiboel van de heersende klasse. Chalamet en Zendaya, zo is ondertussen bevestigd, worden volgend jaar herenigd voor de opnames van Dune: Part Two.

Maar ook zonder Dune was dit een boerenjaar voor de twee jonge sterren. De Chalamania werd ook aangezwengeld door The French Dispatch, waarin Chalamet de welbespraakte leider van een studentenrevolte speelt. En vanaf deze week kunt u de hartenbrekende krullenbol herkennen in de vrome, skatende punker die astronoom Jennifer Lawrence probeert te versieren in de klimaatsatire Don't Look Up.

Zendaya is niet minder alomtegenwoordig. Haar jaar begon met twee in-between-seasons afleveringen van de spraakmakende HBO-serie Euphoria. In februari was de voormalige Disney Channel-vedette het beste aan praatfilm Malcolm & Marie (nog steeds op Netflix te zien), die ze samen met Sam Levinson, showrunner van Euphoria, had uitgewerkt. En Dune is mogelijk niet haar grootste blockbuster van 2021. Deze week komt Spider-Man: No Way Home uit, waarin zij Peter Parkers vriendin speelt. In januari start dan eindelijk seizoen 2 van Euphoria. De piek is nog niet bereikt.

