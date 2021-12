Van Mare of Easttowntot Mythic Quest, deze series zagen we dit jaar het liefst over ons scherm passeren.

1 Mare of Easttown, HBO/Streamz

Klassiek maar briljant geschreven en geacteerd moordmysterie dat dubbelt als basiscursus psychologie én onbarmhartige blik op achtergesteld wit Amerika. Met politierechercheur Kate Winslet in de rol van haar leven.

The White Lotus, HBO/Streamz

2 The White Lotus, HBO/Streamz

Van arm naar rijk. Deze bijtende satire speelt zich af in een exclusief resort op Hawaï, waar de geprivilegieerde gasten elk op hun eigen wijze ongelukkig zijn. Extra punten voor de prachtige vergezichten en perfecte cast.

The Chair, Netflix

3 The Chair, Netflix

Progressieve professor komt na foute grap in het oog van een woke-storm terecht. In deze kleine, fijne dramady gaat topactrice Sandra Oh tussen de zwart-wittegenstellingen op zoek naar grijstinten. Lovenswaardig en grappig.

The Underground Railroad, Amazon Prime Video

4 The Underground Railroad, Amazon Prime Video

Visueel verbluffend slavenepos van Barry Jenkins, die de magisch-realistische bestseller van Colson Whitehead met gelijke doses poëzie en rauwe werkelijkheid naar het kleine scherm bracht.

It's a Sin, Channel 4/Canvas

5 It's a Sin, Channel 4/Canvas

Veertig jaar geleden was aids niet alleen dodelijk, de ziekte werd ook algemeen gezien als een straf voor het zondige gedrag van homo's. Deze bikkelharde Britse miniserie toont de verwoestende impact van hiv-virus en de domheid van de mens.

Squid Game, Netflix

6 Squid Game, Netflix

Het grootste mondiale tv-fenomeen kwam uit Zuid-Korea, waar kinderspelletjes en B-filmgeweld zomaar iets heel anders kunnen verbeelden. De verwoestende effecten van doorgedreven kapitalisme op de klassenmaatschappij, bijvoorbeeld.

Ted Lasso - seizoen 2, Apple TV+

7 Ted Lasso - seizoen 2, Apple TV+

Grappen die stralen als een houtkacheltje: het positivisme van Ted Lasso, een American football-coach die in de Premier League terechtkomt, staat andermaal garant voor een feelgoodparel.

Succession - seizoen 3, HBO/Streamz

8 Succession - seizoen 3, HBO/Streamz

Rijke mensen zijn klootzakken. Dat zeggen niet wij maar Jesse Armstrong, die de opulente mediafamilie Roy in zijn gitzwarte komedie lelijker dan ooit voor de dag laat komen. De Verhulstjes, maar dan gescript.

WandaVision, Disney+

9 WandaVision, Disney+

De eerste van vier reeksen die Marvel in 2021 op ons losliet, omarmt het medium tv met een warme, spectaculaire en finaal ook emotioneel uitputtende ode aan een van zijn meest iconische formats: de sitcom.

Mythic Quest - seizoen 2, Apple TV+

10 Mythic Quest - seizoen 2, Apple TV+

In het tweede seizoen groeit de werkvloerkomedie over een gameontwikkelaar uit tot must-see televisie, dankzij bijdetijdse grappen, een tastbare chemie tussen de castleden én een briljante origin story die het genre ver overstijgt.

