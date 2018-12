Knack Focus pakt uit met twee covers naar aanleiding van 'Over water'

Liefhebbers van de Vlaamse fictie kijken al even uit naar Over water, de reeks van Tom Lenaerts en Paul Baeten Gronda, columnist van dit blad, over een aan lagerwal geraakte BV die opnieuw begint in het havenbedrijf van zijn schoonvader. Beide heren staan deze week op de cover van Knack Focus, maar niet samen: ze kregen elk hun eigen cover.

Tot nu toe hadden drie nummers van Knack Focus meerdere covers. In 2010 kregen vier personages uit Tim Burtons Alice in Wonderland elk hun eigen omslag. Later dat jaar prijkten Woody, Buzz Lightyear, Jessie en Lotso op afzonderlijke covers om Toy Story 3 in de verf te zetten.





Vorig jaar zetten we de eerste Gorillaz-plaat in zeven jaar luister bij met een exclusief Damon Albarn-interview en vier covers, een voor elk 'groepslid' van de cartoonband. Nu is het dus weer zover met de dubbele Over water-cover, meteen de eerste keer dat Knack Focus dat doet voor een Vlaamse productie.





Moodboard

In het bijhorende interview vertellen Lenaerts en Baeten Gronda onder meer over hoe ze de Antwerpse burgemeester Bart De Wever ervan overtuigde om een reeks over drugshandel in zijn stad te laten filmen. '"Dus het gaat over drugs, mijnheer De Wever. En mensen die aan lagerwal zijn geraakt. En ja, het regent mistroostig op elke havenfoto op ons moodboard. Maar toch denken we dat het interessant kan zijn voor de stad om zich hiermee te associëren." De Wever heeft even gegrinnikt - "Allez, we zullen er goed uitkomen, zie ik" - maar heeft toch toegezegd. Op basis van vertrouwen. En daar zijn we heel dankbaar voor.'

Allebei de schrijvers zijn, net als hun hoofdpersonage, niet ongevoelig voor verslavingen. 'Ik was tot tien jaar geleden bijvoorbeeld waanzinnig verslaafd aan sigaretten. Zo iemand die om middernacht nog naar de nachtwinkel reed om een pakje', zegt Lenaerts. 'Als ik een glas whisky net iets te graag wil, dan ruik ik er eens aan en laat ik het gewoon staan. Voor Tom en mij is het altijd alles of niks. Of dat nu over verslavingen of werk gaat', beaamt Baeten Gronda. 'Oké, Tom begint nu ook hobby's te ontwikkelen, maar dat krijg je op die leeftijd.'