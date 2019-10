Miljoenen gamers worden op dit moment in spanning gehouden door de totale duisternis op de site van Fortnite. Die is het gevolg van een zwart gat, dat de spelwereld van het populaire game dit weekend helemaal opslokte.

Opschudding in de wereld van Fortnite, want het populairste computerspel van het moment is niet meer te spelen. Wie nu (maandagmiddag) de livestream van het spel bekijkt, ziet niets anders dan een zwart gat met achtergrondgeluiden.

Dat zwarte gat is het gevolg van wat er zondag in het game gebeurd is, toen de hele spelwereld werd opgeslokt door het zwarte gat, ontstaan door een meteorietinslag. Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje onder de zowat 250 miljoen Fortniters. Heel wat van hen trokken tegelijk naar gamestreamsite Twitch, die daarop eventjes crashte. Ook de Twitterpagina van Fortnite staat trouwens op zwart en geeft geen krimp meer.

Dat Fortnite echt zou verdwijnen, lijkt wel heel onwaarschijnlijk, al is het maar omdat producent Epic Games er 300 miljoen dollar per maand aan verdient. Alles wijst erop dat het razend populaire game binnenkort gewoon een nieuwe fase ingaat.

Wat is Fornite? In Fortnite worden honderd spelers vanuit een vliegtuig op een eiland gedropt, waar ze tegen elkaar moeten vechten. Overal op het eiland zijn wapens verstopt. Zelf kun je grondstoffen verzamelen om dingen te bouwen om je in te verstoppen of je te verdedigen. Naarmate de tijd vordert, wordt het speelveld op het eiland kleiner. De winnaar is de laatste die overblijft. Een spel duurt twee minuten tot een kwartier.