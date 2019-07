Fortnite is dé game van de popculturele referentie. Dat blijkt nog maar eens nu de makers de handen in elkaar slaan met Netflix om Stranger Things-elementen in het spel te integreren. De vijf opvallendste cross-overs.

John Wick

Vorig jaar introduceerde Fortnite een skin (een kostuum dat je personage kan aantrekken) die The Reaper werd gedoopt maar eerder op een mislukte Keanu Reeves leek. Het gevolg was dat Reeves continu werd aangeklampt door kinderen die hem 'Fortnite guy' noemden. Uiteindelijk besloot men dan maar een officiële en vooral betere versie van hem te maken in de aanloop naar de release van John Wick 3. U kunt nu dus als John Wick gamen in de huid van Keanu Reeves. Laat dat even tot u doordringen.

Ralph Breaks the Internet

De Disneyfilm staat bekend om zijn vele internetreferenties, waaronder knipogen naar Fortnite. Echt verrassend was het dus niet dat Ralph een cameo kreeg in het spel. Maar de manier waarop was voor sommigen ietwat teleurstellend. Spelers zagen dat Ralph op een virtueel bioscoopscherm passeerde, eventjes pauzeerde om te zwaaien en dan weer verdween. Even hoopten fans nog dat zijn begroeting een voorsmaakje van een cross-over zou zijn, maar die kwam er nooit.

Ralph Breaks the Internet

Jurassic Park

Soms gaan gamers het wel heel ver zoeken. Zo ontdekte iemand dat een van de geweren in Fortnite verdacht veel weghad van een SPAS-12, toevallig ook het favoriete wapen van Jurassic Parks jachtopziener Robert Muldoon. Bovendien werd al snel duidelijk dat in de loop 'smrt yng ldy 110693' stond gegraveerd. 'Smart young lady' zou een verwijzing zijn naar 'clever girl', Muldoons laatste woorden vooraleer hij wordt verorberd door een dinosaurus. De getallen vormen dan weer de officiële releasedatum van Jurassic Park: 11 juni 1993.

Jurassic Park

Avengers

In april van dit jaar gingen Marvel en Fortnite met elkaar in zee om Avengers: Endgame te promoten. Spelers kunnen zowel in het team van Thanos en zijn Chitauri-leger belanden, als in het superheldenteam, gewapend met Thors bijl, Captain America's schild en Hawkeyes pijl en boog. De regisserende broers Anthony en Joe Russo zijn naar eigen zeggen grote Fortnite-fans en wagen zich geregeld aan een rondje tijdens het monteren van hun films.

Marshmello

Eerder dit jaar creëerde Fortnite zijn grootste in-game-evenement tot nu toe. Meer dan tien miljoen spelers kwamen virtueel samen om een concert van EDM-dj Marshmello bij te wonen. In vrede: de optie om wapens te gebruiken werd even uitgeschakeld zodat iedereen zorgeloos van de muziek kon genieten. Het concert werd op voorhand dagenlang geteased via posters die her en der te zien waren in de game én via het officiële tourschema van Marshmello. Het was dan ook zijn drukst bezochte show ooit.