De gerenommeerde PlayStation-game The Last of Us komt naar uw televisiescherm. HBO slaat daarvoor de handen in elkaar met Chernobyl-bedenker en schrijver Craig Mazin.

The Last of Us ontving na zijn release in 2013 heel wat lof van de gaming-community, vooral voor zijn emotionele diepgang en meeslepende verhaallijn. De game werd zo een van de snelst verkopende PlayStation 3-titels van dat jaar. Wereldwijd zijn er intussen meer dan 7 miljoen exemplaren verkocht.

Een jaar na de release deden er al geruchten de ronde over een verfilming, maar die kwam er uiteindelijk nooit. Tot nu dus. HBO kondigde donderdagavond aan dat het samen met Sony Pictures Television en PlayStation Productions aan een tv-serie werkt op basis van de franchise.

The Last of Us vertelt het verhaal van Joel, een smokkelaar met een tragisch verleden die de taak op zich neemt om de veertienjarige Ellie doorheen quarantaine-gebied te loodsen. Na de uitbraak van een dodelijk virus wordt overleven een voortdurende opgave in deze postapocalyptische dystopie, die bevolkt wordt door moordlustige monsters en menselijke aaseters.

Chernobyl

Om te garanderen dat de verfilming in de lijn ligt van het origineel, zal Neil Druckmann - de schrijver en creative director van de game, die ondertussen ook aan een sequel werkt - nauw samenwerken met regisseur Craig Mazin. Mazin is de bedenker en schrijver van de hitserie Chernobyl. Ook Evan Wells, een van de prominente figuren binnen ontwikkelaar Naughty Dog, is als producer verbonden aan het project.

De tv-serie wordt ook meteen een van de eerste realisaties van PlayStation Productions, de studio van Sony die zich bezighoudt met de verfilming van computerspelen. Zo werkt de studio momenteel ook aan een film rond de game Uncharted. Met het immense succes van The Witcher, gebaseerd op de gelijknamige game, bewees Netflix onlangs al dat dit recept werkt. The Witcher werd pas eind december uitgebracht, maar haalde meteen het jaaroverzicht met de meestbekeken series van het streamingsplatform in 2019. In België stond de serie op de tweede plaats, vlak na La casa de papel. Of HBO evenveel succes zal oogsten met de The Last of Us-serie valt nog af te wachten.

We’re so psyched to be teaming up with @HBO to create a new The Last of Us series with @Neil_Druckmann and @clmazin at the helm: https://t.co/AzjxMdjTbQ pic.twitter.com/6gFjdXtiMw — Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 5, 2020

