Horrortrip Us is een gigantische box-officehit, en daar zit actrice Lupita Nyong'o voor iets tussen.

De feiten

In Jordan Peeles huiverrit vertolkt Lupita Nyong'o zowel de charmante Adelaide als de iets minder charmante Red. Het gezin van die eerste wordt namelijk belaagd door hun moordlustige dubbelgangers, onder wie dus Red. De Mexicaans-Keniaans-Amerikaanse actrice wordt vanwege die dubbelrol nu al genoemd als grote Oscarfavoriet. Dat is deels een logisch gevolg van de hype omtrent Us, dat A Quiet Place heeft verslagen als originele horrorfilm met het succesvolste openingsweekend ooit. Maar het zegt minstens evenveel over Nyong'o zelf.

