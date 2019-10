Deze week komt Terminator: Dark Fate in de bioscoop, de sequel die zijn drie voorgangers moet doen vergeten. En ja, hij is weer back.

Je kunt veel zeggen van Arnold Schwarzenegger, maar niet dat hij zijn woord niet houdt. He is back. Alweer. In theorie is Terminator: Dark Fate het zesde deel van de franchise, maar regisseur Tim Miller (die eerder een Marvelhit scoorde met Deadpool) besloot de drie laatste films te negeren en maakte een rechtstreeks vervolg op James Camerons Terminator 2: Judgment Day (1991). Daar valt iets voor te zeggen: Judgment Day wordt nog steeds beschouwd als een van de beste sequels ooit, maar daarna werd het een soep met verwarrende nevenplots, ingewikkelde verhaallijnen en uitgeholde actieclichés. Na het laatste exemplaar, de ramp Terminator Genisys (2015), hing de toekomst van de franchise aan een zijden draadje.

