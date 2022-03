De comeback van de Chanimal, met de hulp van een Mechelse herder.

Komende week verschijnt Dog, een roadmovie waarin Channing Tatum met een Mechelse herder door Amerika trekt. In de film, die op opmerkelijk veel sympathie van de critici kan rekenen, speelt Tatum een revaliderende Army Ranger die door het leger een hond toegewezen krijgt en haar tijdig op de begrafenis van haar baasje moet krijgen. Enig probleem: ook de Mechelse herder, Lulu genaamd, blijkt met enige posttraumatische stress te kampen. Er moet onderweg dus langs beide kanten geheeld worden. Dat klinkt potentieel hartverwarmend. Opvallend: Channing Tatum speelt niet alleen de hoofdrol in Dog, hij regisseerde voor de eerste keer ook mee en lag aan de basis van het script. Het idee voor de film ontstond nadat Tatums hond Lulu, een kruising van een pitbull en een Catahoula, in 2018 aan kanker overleed. Nog opvallender: het is de eerste keer in vijf jaar dat Channing Tatum nog eens op het scherm te zien is in een grote rol. Tatum schopte het in 2012 tot de A-list van Hollywood met het trio The Vow, 21 Jump Street en Magic Mike, waarin hij zich presenteerde als een hunk die niet langer dan drie scènes zijn T-shirt kon aanhouden, maar wel met zichzelf kon lachen. Vervolgens combineerde hij blockbusters als Jupiter Ascending met auteurscinema als The Hateful Eight, Hail, Caesar!, Magic Mike XXL en Foxcatcher. Waarna hij in 2017 plots van het scherm verdween, op wat stemmenwerk en kleine rollen na. De exacte reden voor die break werd nooit helemaal duidelijk. Hij had met Jupiter Ascending een flop achter de rug, wou naar eigen zeggen meer tijd met zijn dochter doorbrengen en ging door een scheiding met actrice Jenna Dewan ( Step Up). Na vier films 'back to back' was hij ook gewoon overwerkt, vertelde hij recent aan Variety. 'I felt like I was the fat kid at the buffet, just working and working and working.' In elk geval: na vijf jaar pauze maakt hij nu zijn comeback. Eerst is er deze Dog, later dit jaar volgen The Lost City (met Brad Pitt en Sandra Bullock) en Pussy Island (geregisseerd door Zoë Kravitz, sinds kort zijn vriendin). Vorige maand werd bekendgemaakt dat ook de opnames van Magic Mike 3 ingezet zijn. Nog even en de Chanaissance is een feit. Bij die terugkeer lijkt ook een bescheiden rebranding te horen. En dan hebben we het niet alleen over de hondenfilm. Tijdens de lockdown schreef en publiceerde Channing Tatum, 41 ondertussen, het kinderboek The One and Only Sparkella, over een vader die zijn dochter leert om trouw te blijven aan jezelf. Op de promofoto leest hij in een prinsessenkostuum voor aan een pluchen eenhoorn. Channing Tatum is wholesome. - Channing Tatum moet dus schoonpapa zeggen tegen Lenny Kravitz en plusschoonpapa tegen Aquaman (oftewel Jason Momoa, de man van Lisa Bonet). - Blijkbaar is er ook een segment van het internet waar Channing Tatum 'charming potato' genoemd wordt. Dat is een uitstekende bijnaam. - Vulture had een quiz waarbij je Channing Tatums sixpack bij de juiste film moest plaatsen. We haalden negen op tien. - Beethoven, White Fang, Hachi of Turner & Hooch: volgens Wikipedia zijn er al 369 films over honden gemaakt. Het was volledig aan ons voorbijgegaan dat dat een genre was.