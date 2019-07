Waarom Mel Gibson niet wil dat u zijn nieuwe film ziet

Jozefien Wouters Freelancejournaliste

Alles wat u moet weten over Mel Gibsons The Professor and the Madman en waarom hij er liever geen promocampagne voor wil.

© .

Toen Mel Gibson in 1998 de filmrechten van The Professor and the Madmankocht, was hij nog een graag geziene Hollywoodkanjer. Sinsdien is hij uitgespuwd, wegens antisemitisme, partnergeweld, racisme en seksisme, en uiteindelijk weer omarmd door de droomfabriek. Maar dat is niet zozeer de reden waarom het zo lang heeft geduurd voor de film er kwam.

...

