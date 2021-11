Voor het eerst is een Belg toegelaten tot de toonaangevende American Cinema Editors (ACE) gilde. Brusselaar Nico Leunen werd na verschillende stemrondes als lid aanvaard. Hij noemt het een eer ambassadeur te mogen zijn voor zijn naar eigen zeggen 'mooi maar onzichtbaar beroep'.

Leunen is de allereerste Belg die toegelaten wordt in de ACE. Sinds 1950 zorgt de vereniging voor seminaries en rondetafelgesprekken over topics in de branche, en brengt ze de beste monteurs ter wereld samen. Jaarlijks reikt de associatie de Eddy Awards uit, prijzen voor het beste montagewerk.

Lid worden van de gilde kan enkel na voordracht, sponsoring en uitnodiging. Het is uitzonderlijk dat niet-Amerikaanse leden worden toegelaten als actieve leden, door de strenge vereisten. Bekende actieve leden zijn onder andere Oscarwinnende en -genomineerde monteurs Joe Walker ('Dune'), Michelle Michelle Tesoro ('The Queens Gambit'), Mikkel E.G. Nielsen ('Sound of Metal') en Yang Jinmo ('Parasite').

'Deze unieke erkenning motiveert me meer dan ooit om een waardig ambassadeur te zijn van dit mooie maar onzichtbare beroep', aldus Leunen over zijn toelating tot de gilde.

De 47-jarige Brusselaar is de vaste monteur van Felix van Groeningen, Fien Troch en Koen Mortier en monteerde o.a. 'Steve + Sky', 'Een ander zijn geluk', 'Dagen zonder lief', 'De helaasheid der dingen', 'The Invader', 'The Broken Circle Breakdown', 'Kid', 'Un Ange' en 'Home'. Hij werd al verscheidene keren gelauwerd voor zijn werk, onder meer op het Filmfestival van Oostende en met de Vlaamse Cultuurprijs Film in 2012-2013.

Hij werkte ook al aan internationale films, zoals Ryan Goslings regiedebuut 'Lost River' en 'Ad Astra' van James Gray met Brad Pitt in de hoofdrol, en enkele HBO-reeksen. Momenteel is hij verbonden aan Koen Mortiers nieuwe langspeelfilm 'Skunk' en 'Le otto Montagne' van Felix van Groeningen en Charlotte Vandermeersch.

Leunen is de allereerste Belg die toegelaten wordt in de ACE. Sinds 1950 zorgt de vereniging voor seminaries en rondetafelgesprekken over topics in de branche, en brengt ze de beste monteurs ter wereld samen. Jaarlijks reikt de associatie de Eddy Awards uit, prijzen voor het beste montagewerk. Lid worden van de gilde kan enkel na voordracht, sponsoring en uitnodiging. Het is uitzonderlijk dat niet-Amerikaanse leden worden toegelaten als actieve leden, door de strenge vereisten. Bekende actieve leden zijn onder andere Oscarwinnende en -genomineerde monteurs Joe Walker ('Dune'), Michelle Michelle Tesoro ('The Queens Gambit'), Mikkel E.G. Nielsen ('Sound of Metal') en Yang Jinmo ('Parasite'). 'Deze unieke erkenning motiveert me meer dan ooit om een waardig ambassadeur te zijn van dit mooie maar onzichtbare beroep', aldus Leunen over zijn toelating tot de gilde. De 47-jarige Brusselaar is de vaste monteur van Felix van Groeningen, Fien Troch en Koen Mortier en monteerde o.a. 'Steve + Sky', 'Een ander zijn geluk', 'Dagen zonder lief', 'De helaasheid der dingen', 'The Invader', 'The Broken Circle Breakdown', 'Kid', 'Un Ange' en 'Home'. Hij werd al verscheidene keren gelauwerd voor zijn werk, onder meer op het Filmfestival van Oostende en met de Vlaamse Cultuurprijs Film in 2012-2013. Hij werkte ook al aan internationale films, zoals Ryan Goslings regiedebuut 'Lost River' en 'Ad Astra' van James Gray met Brad Pitt in de hoofdrol, en enkele HBO-reeksen. Momenteel is hij verbonden aan Koen Mortiers nieuwe langspeelfilm 'Skunk' en 'Le otto Montagne' van Felix van Groeningen en Charlotte Vandermeersch.