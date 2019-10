The Laundromat is de jongste op feiten gebaseerde satire over hebzucht en/of gekonkel maar bijlange niet de enige. Vijf even malafide voorgangers.

The Wolf of Wall Street (2013)

Martin Scorsese stuurt Leonardo DiCaprio recht door het lint in zijn vertolking van de gevallen beursgoeroe Jordan Belfort, op wiens memoiresThe Wolf of Wall Streetgebaseerd is. Van een onbetrouwbare verteller gesproken.

Charlie Wilson's War (2007)

In de onderschatte laatste film van wijlen Mike Nichols(The Graduate, Who's Afraid of Virginia Woolf) kruipt Tom Hanks in de huid van congreslid Charlie Wilson, die in de jaren tachtig besloot de moedjahedien in Afghanistan te bewapenen tegen de Sovjets. Uiteraard met de beste bedoelingen.

Primary Colors (1998)

Mis van Mike Nichols ook deze film niet, gebaseerd op een sleutelroman die de eerste verkiezingscampagne van Bill Clinton als onderwerp heeft. Let op het eerste shot van John Travolta, die Clinton zo griezelig goed onder de knie heeft dat hij zelfs fysiek op hem gaat lijken.

The Big Short (2015)

Adam McKay graaft naar de wortels van de financiële crisis die in 2008 de wereld deed daveren, en komt uit op een vastgoedzeepbel. Het recept voor een succesvolle zwendel wordt door Ryan Gosling in een voice-over verklapt: 'Bent u verveeld? Voelt u zich dom? Dat is helemaal de bedoeling.'

The Informant! (2009)

The Laundromat is niet eens de eerste zwendelfilm van Steven Soderbergh. In het lekker ironischeThe Informant!speelt Matt Damon het bipolaire kaderlid Mark Whitacre, die samen met de FBI de vuile zaakjes van de agro-industrie blootlegt.