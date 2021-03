De dramafilm Bad luck banging or loony porn (Babardeala cu buclucsau porno balamuc) van de Roemeense cineast Radu Jude heeft de Gouden Beer voor beste film gewonnen op de 71ste editie van de Berlinale, het Internationale Filmfestival van Berlijn.

De uitreiking vond vanwege covid-19 online plaats en werd geleid door artistiek directeur Carlo Chatrian. Zes jaar na zijn Zilveren Beer voor beste regisseur voor Aferim! keert Jude dus naar huis met de hoofdprijs.

Bad luck banging or loony porn is een Luxemburgs-Tsjechisch-Kroatisch-Roemeense coproductie, gedraaid in volle pandemie, over de lerares Emi, gespeeld door Katia Pascariu, die haar reputatie en carrière bedreigd ziet als een persoonlijke sekstape waarop ze te zien is op het internet geplaatst wordt.

De zeskoppige jury beschrijft het drama als 'een film die de zeldzame kwaliteit van een blijvend kunstwerk heeft'.

Zomerspecial

De Zilveren Beer voor beste hoofdrolspeler gaat naar actrice Maren Eggert in het Duitse Ich bin dein Mensch van Maria Schrader, zelf een ex-winnaar van de Zilveren Beer voor beste actrice.

Donderdag viel de Vlaamse documentaire Nanu Tudor (My uncle Tudor) van Olga Lucovnicova in de prijzen. Ze ging er aan de haal met de Gouden Beer voor beste kortfilm.

Vanwege de coronacrisis vindt de Berlinale plaats in twee delen: in een eerste deel werden sinds maandag films gescreend tijdens een online-evenement dat hoofdzakelijk voor professionals en journalisten is voorbehouden. De bekendmaking van de belangrijkste prijzen is daar vandaag de afsluiter van.

Als alles volgens plan verloopt, zal er van 9 tot 20 juni een Zomerspecial plaatsvinden waar de films van alle secties in Berlijn voor een publiek zullen vertoond worden, in aanwezigheid van de cineasten. Dan krijgen de winnaars ook de prijzen uitgereikt tijdens een ceremonie. (Belga)

