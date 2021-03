De Vlaamse documentaire Nanu Tudor (My Uncle Tudor) van Olga Lucovnicova is donderdag in de prijzen gevallen op het filmfestival van Berlijn. De docu, die eerder een VAF Wildcard-award in de wacht sleepte, gaat aan de haal met de Gouden Beer voor beste kortfilm.

In Nanu Tudor reist filmmaakster Olga Lucovnicova na twintig jaar terug naar het huis van haar overgrootouders in Moldavië, waar ze als kind een trauma opliep.

Het afstudeerproject van Lucovnicova sleepte in december 2020 op het Internationaal Korfilmfestival Leuven reeds een VAF Wildcard-award in de wacht. Dankzij de bekroning komt Nanu Tudor ook in aanmerking voor de Oscar voor beste kortfilm in 2022. De officiële prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens het zomerluik van de Berlinale.

Een andere Vaamse kortfilm, Easter Eggs van Nicolas Keppens, werd dan weer gekozen als officiële inzending voor de European Film Awards. (Belga)

