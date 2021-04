De Italiaanse acteur, regisseur en scenarioschrijver Roberto Benigni krijgt tijdens het 78e Filmfestival van Venetië, dat plaatsvindt van 1 tot 11 september, een Gouden Leeuw voor zijn hele carrière. Dat heeft de directie van het festival bekendgemaakt.

'Sinds zijn debuut is Roberto Benigni een referentiefiguur in het panorama van het Italiaanse spektakel, zonder precedenten en zonder equivalenten', zegt Alberto Barbera, directeur van het Filmfestival van Venetië. Hij prijst Benigni voor de 'uitbundigheid, onstuimigheid en vrijgevigheid waarmee hij zichzelf aan het publiek geeft.'

'Mijn hart is vol vreugde en dankbaarheid. Het is een enorme eer om zo'n belangrijke beloning voor mijn werk te ontvangen van het filmfestival van Venetië', reageert Roberto Benigni.

Benigni maakte in 1997 faam met de fel bekritiseerde Holocaustkomedie La vita è bella, over een man die zijn zoontje probeert te beschermen voor de realiteit in een concentratiekamp door te doen alsof het gevangenschap een spel is. Hij regisseerde de film en speelde de hoofdrol. Hij won er drie Oscars mee, waaronder die voor Beste Acteur.

Vorig jaar was de Italiaanse acteur nog op het witte doek te zien als de onfortuinlijke houtsnijder-vader van Pinocchio in een gelijknamige verfilming van Gomorra-regisseur Matteo Garrone. (Belga)

